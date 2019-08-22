Kuyuya düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

22.08.2019 12:32

Denizli'nin Çameli ilçesinde su tahliye kuyusuna düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Yeni Mahallesi Elmayanı mevkisinde köpek sesi duyan çevredekiler, su tahliye kuyusuna düştüğünü fark ettikleri hayvanı kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi.



Ekipler, bir saatlik çalışmaların ardından köpek yavrusunu kuyudan çıkardı.



Yavru köpek daha sonra veteriner hekim tarafından kontrol edildikten sonra bırakıldı.

Kaynak: AA