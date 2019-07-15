Kuyuya düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde köpek sesi duyan çevredekiler, kuyuya düştüğünü fark ettikleri hayvanı kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi.

Ekipler, bir saatlik çalışmaların ardından köpek yavrusunu kuyudan çıkardı.

Anne köpek, kurtarma çalışmalarını izledi.

Kaynak: AA