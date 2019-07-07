Kuyuya düşen köpek yavrularını belediye ekipleri kurtardı

Mersin'de düştükleri kuyuda mahsur kalan 4 köpek yavrusu, belediye ekiplerince kurtarılarak tedaviye alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin çağrı merkezini arayan vatandaşlar 4 köpek yavrusunun kuyuya düştüğü ihbarında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, ihbar üzerine hayvan ambulansıyla olay yerine gitti.

Mersin Üniversitesinin yerleşkesindeki kuyuda araştırma yapan ekipler, 4 metre derinlikte köpek yavrularına ulaştı.

Bulundukları yerden çıkarılan hayvanlar, veterinerler tarafından kontrol edildikten sonra bakımlarının yapılması için merkeze götürüldü.

Kaynak: AA