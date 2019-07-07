Kuyuya düşen köpek yavrularını beledi ekipleri kurtardı

Mersin'de düştükleri 4 metrelik su kuyusunda 24 saat mahsur kalan 4 köpek yavrusu, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, çağrı merkezini arayan bir kişi, Mersin Üniversitesi Kampüsü içerisindeki üzeri açık olan su kuyusunda 4 yavru köpeğin olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, hayvan ambulansı ile birlikte hemen bildirilen bölgeye hareket etti.

Kampüs içerisindeki su kanalında yavru köpekleri aramaya başlayan ekipler, kanalın derinleştiği ve yüksekliği 4 metreyi aşan noktada 4 yavru köpek olduğunu tespit etti. 24 saati aşkın bir süredir çukurda olduklarını belirlenen 4 yavru köpek, düştükleri çukurdan çıkarılarak Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Merkezde sağlık kontrolleri yapılan köpekler, daha sonra banyo yaptırılarak temizlendi. Muayeneleri, temizlik ve bakımları yapılan 4 yavru köpeğin, kendilerini sahiplenecek birileri bulunana kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin misafiri olacağı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA