Kuyuya düşen köpek ve yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuyuya düşen köpek ve yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Kuyuya düşen köpek ve yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da kuyuya düşen köpek ve yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da kuyuya düşen köpek ve yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Karakoçan ilçesi Bahçecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan kuyuya köpek ve yavrusu düştü. Kuyudan gelen sesleri duyan Hacı Demir isimli vatandaş, köpekleri kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Demir, bunun üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından köpek ve yavrusunu kuyudan çıkardı.

Sağlık durumları iyi olan köpek ve yavrusu tekrar doğal ortamlarına bırakıldı. - ELAZIĞ

Kuyuya düşen köpek ve yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Kuyuya düşen köpek ve yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Kuyuya düşen köpek ve yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Kuyuya düşen köpek ve yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yolun çökmesi sonucu 1 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yolun çökmesi sonucu 1 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

 3 gencin yanarak can verdiği olayı, başka bir suçtan yakalanınca itiraf etti: Temizliğe başla mesajı aldım

3 gencin yanarak can verdiği olayı, başka bir suçtan yakalanınca itiraf etti: Temizliğe başla mesajı aldım

 Gece yarısı tuvalet kapısı ile pencereyi karıştıran adam apartman boşluğuna düştü

Gece yarısı tuvalet kapısı ile pencereyi karıştıran adam apartman boşluğuna düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title