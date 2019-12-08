Kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Eldirek Mahallesi Karşıyaka mevkisindeki evin bahçesinde bulunan su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Yaklaşık 5 metre derinliğinde ve dibinde su bulunan kuyuya merdivenle inen ekipler, köpeği iple bağladı.
Kuyudan çıkarılarak sahibine teslim edilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kurtarma anı ekiplerce cep telefonuyla görüntülendi.