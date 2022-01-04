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Kuyuya düşen köpek için seferber oldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen köpek için seferber olan itfaiye ekipleri köpeği kuyudan çıkarıp sahibine teslim etti.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen köpek için seferber olan itfaiye ekipleri köpeği kuyudan çıkarıp sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Bitez Mahallesi Zeytinli caddede bulunan su kuyusuna evcil bir köpek düştü. Sahibinin köpeğini araması sonucu köpeğin su kuyusuna düştüğünü gördü. Köpeğin sahibi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeği düştüğü kuyudan çıkararak sahibine teslim etti. Köpeğin kuyudan çıkarılırken sevinci ise dikkatlerden kaçmadı.

(Eren Ayhan/ İHA)

Kuyuya düşen köpek için seferber oldular

Kuyuya düşen köpek için seferber oldular

Kuyuya düşen köpek için seferber oldular

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