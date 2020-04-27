Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen yaşlı adam öldü Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, su kuyusuna düşen köpeğini kurtarmak isteyen yaşlı adam girdiği kuyuda boğuldu.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, su kuyusuna düşen köpeğini kurtarmak isteyen yaşlı adam girdiği kuyuda boğuldu.

İddiaya göre, Hüseyin Onbaşı Mahallesi'ndeki yazlığında yaşayan Yakup Koşan (73), bahçesindeki su kuyusuna düşen köpeğini kurtarmak için halat yardımıyla kuyuya indiği sırada düştü.

Akşam kendisinden haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine eve giden polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, bahçede yaptığı aramada, Koşan'ın köpeğiyle kuyuda olduğunu fark etti.

İtfaiye ekiplerince kuyudan çıkarılan yaşlı adam ve köpeğinin öldüğü belirlendi.

Koşan'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA