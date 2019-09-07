Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Denizli'de 2 metre derinliğindeki boş sulama kuyusuna düşen köpek, Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Denizli'de 2 metre derinliğindeki boş sulama kuyusuna düşen köpek, Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Güney ilçesi Çorbacılar Mahallesi'nde tarlada bulunan boş sulama kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kuyuya düşen köpeği sulama kuyusundan çıkarttı.