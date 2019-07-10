Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

Malatya'da kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Merkez Battalgazi ilçesi Hacıhalil Çiftliği Mahallesi'nde bulunan bir su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine giden Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 7-8 metre derinliğinde olan kuyudan kediyi çıkardı.

Kedi, kurtarıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA