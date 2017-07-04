Kuyuya Düşen Kediyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı
Kayseri’de kuyuya düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.
Kayseri'de kuyuya düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.
Gesi Bahçelievler mahallesinde meydana gelen olayda, kapağı açık kuyudan kedi sesi geldiğini duyan mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde mahalleye gelen ekipler, kuyuya girerek kediyi çıkardı. Mahallenin çocukları itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, kediyi aldı. - KAYSERİ