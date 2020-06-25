Kuyuya düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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Kuyuya düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde boş su kuyusuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

25.06.2020 23:54 | Son Güncelleme: 26.06.2020 00:16

Muğla'nın Menteşe ilçesinde boş su kuyusuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kötekli Mahallesi'ndeki kuyudan kedi sesi geldiğini duyanlar yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Grup Amirliği itfaiye ekipleri, kedinin yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştüğünü tespit etti.

Kurdukları merdivenle inerek kediyi kuyudan çıkaran ekipler, hayvanı doğal ortamına bıraktı.

Kuyuya düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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