Kuyuya düşen kedi yavrusu kurtarıldı
Manisa'da 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Manisa'da 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gölmarmara ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde bulunan içi boş su kuyusundan kedi sesi gelmesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kedinin 15 metre derinliğindeki kuyudan kurtarılması için Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.
Verilen adrese gelen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kediyi kuyudan çıkardı.
Su kuyusundan çıkarılan kedi yavrusu koşarak uzaklaşırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.