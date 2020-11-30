Son dakika haberleri | Kuyuya düşen kedi çaresizce kurtarılmayı bekledi
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Son dakika haberleri | Kuyuya düşen kedi çaresizce kurtarılmayı bekledi

30.11.2020 16:45 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:06

Son dakika haberi: Kuyuya düşen kedi çaresizce kurtarılmayı bekledi Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kuyuya düşen kedi çaresizce kurtarılmayı bekledi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Bitez Mahallesi Mandalina Caddesi 1997 Sokak'taki bir bahçenin kuyusuna kedinin düştüğünü gören vatandaşlar, hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Bahse konu bahçeye giden Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kuyuya inen itfaiye eri, çaresizce kurtarılmayı bekleyen kediyi, meyve sebze kasasının içerisine koydu. Kedi, ip yardımıyla kasa içerisinde yukarı çekilerek kurtarıldı.

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Son dakika haberleri | Kuyuya düşen kedi çaresizce kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri | Kuyuya düşen kedi çaresizce kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri | Kuyuya düşen kedi çaresizce kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberleri | Kuyuya düşen kedi çaresizce kurtarılmayı bekledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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