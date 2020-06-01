Kuyuya düşen kedi branda ile kurtarıldı Kuyuya düşen kedi branda ile kurtarıldı Adıyaman'da bir çiftçi su kuyusuna düşen kediyi kurtarmak için sarkıttığı bez parçası kedinin hayatını kurtardı Kedinin kurtulmasına çığlık atarak sevindi Adıyaman'da mahsur kaldığı kuyuya sarkıtılan bez brandaya tutunan kedi, tırmanarak kuyudan...

Kuyuya düşen kedi branda ile kurtarıldı Adıyaman'da bir çiftçi su kuyusuna düşen kediyi kurtarmak için sarkıttığı bez parçası kedinin hayatını kurtardı Kedinin kurtulmasına çığlık atarak sevindi ADIYAMAN - Adıyaman'da mahsur kaldığı kuyuya sarkıtılan bez brandaya tutunan kedi, tırmanarak kuyudan çıkmayı başardı. Kedinin kurtulmasını sağlayan çiftçinin sevinci görülmeye değerdi. Olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Tütenocak (Bersomik) köyünde meydana geldi. Bahçe içerisine kazılan yaklaşık 3 su kuyusuna kedi düştü. Bahçeye gelen Hasan ve Fatma Mamaş çifti kediyi görünce onu kurtarmak istedi. İlk başta ne yapacaklarına karar veremeyen çift daha sonra çareyi bez brandayı kuyuya sarkıtmakta buldu. Bez parçasını kuyuya sarkıttıktan sonra, dakikalarca kedinin bez parçasına tutunmasını beklediler. Bez brandaya tutunan kedi bir taraftan tırmanırken, diğer taraftan Fatma Mamaş, brandayı yukarı doğru çekti. Kedi tırmanarak kuyudan kurtuldu. Kedinin kurtulduğunu gören Hasan Mamaş, sevinç çığlıkları attı. Kaynak: İHA