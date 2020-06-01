Kuyuya düşen kedi branda ile kurtarıldı
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Kuyuya düşen kedi branda ile kurtarıldı

Adıyaman'da mahsur kaldığı kuyuya sarkıtılan bez brandaya tutunan kedi, tırmanarak kuyudan çıkmayı başardı.

Kuyuya düşen kedi branda ile kurtarıldı
01.06.2020 09:32 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:35

Adıyaman'da mahsur kaldığı kuyuya sarkıtılan bez brandaya tutunan kedi, tırmanarak kuyudan çıkmayı başardı. Kedinin kurtulmasını sağlayan çiftçinin sevinci görülmeye değerdi.

Olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Tütenocak (Bersomik) köyünde meydana geldi. Bahçeye kazılan yaklaşık 3 metrelik su kuyusuna kedi düştü. Bahçeye gelen Hasan ve Fatma Mamaş çifti kediyi görünce onu kurtarmak istedi. Ne yapacaklarına karar veremeyen çift, daha sonra çareyi bez brandayı kuyuya sarkıtmakta buldu. Bez parçasını kuyuya sarkıtan çift, dakikalarca kedinin beze tutunmasını bekledi. Fatma Mamaş, bir süre sonra bez brandaya tutunan kediyi brandayla birlikte yukarı çekti. Kedi tırmanarak kuyudan kurtuldu. Kedinin kurtulduğunu gören Hasan Mamaş, sevinç çığlıkları attı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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