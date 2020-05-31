Kuyuya düşen kaplumbağalar için kurtarma operasyonu
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Kuyuya düşen kaplumbağalar için kurtarma operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sulama kuyusuna düşen 8 kaplumbağa için Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri seferber oldu.

Kuyuya düşen kaplumbağalar için kurtarma operasyonu
31.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:49

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sulama kuyusuna düşen 8 kaplumbağa için Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekipler, kaplumbağaları kurtararak doğaya saldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde tarlasında çalışan bir çifti, sulamada kullanılan kuyunun içerisinde 8 kaplumbağa olduğunu farketti. Durumun Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verilmesiyle birlikte ekipler harekete geçti. Sulama kuyusunun bulunduğu bölgeye gelen ekipler, merdivenle kuyuya inerek 8 kaplumbağayı bulundukları yerden kurtardı. Herhangi bir yara izi bulunmadığı öğrenilen kaplumbağalar gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra doğaya salındı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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