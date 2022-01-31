Kuyuya düşen işçi kurtarıldı

ALAŞEHİR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde un fabrikasında çalışan bir işçi boş olan 3 metre derinliğindeki yem kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan işçi hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde özel bir firmaya ait un fabrikasında çalışan işçi Erol Sözüer (50) bugün saat 13.00 sıralarında boş olan bir yem kuyusunun kenarında çalışırken, dengesini kaybederek bir anda 3 metrelik kuyuya düştü. İş yeri sahibinin 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112, itfaiye ve polis ekipleri işçiyi halatlarla kuyudan çıkardı.

Vücudunun değişik yerlerinden yaralanan ve bilinci açık olan işçi, 112 ambulansıyla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Un fabrikasının sahibi Mehmet Akgül, "İşyerimizde çalışan Erol Sözüer dengesini kaybederek boş olan yaklaşık 3 metrelik yem kuyusuna düşmüş. İşçimizin çok şükür. Bilinci açık, sağlık durumu da iyi" dedi.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. - MANİSA