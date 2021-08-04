Kuyuya düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı
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Kuyuya düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuyuya düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kuyuya düşen inek, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Kuyuya düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kuyuya düşen inek, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seydiler ilçesine bağlı Mancılık köyünde bulunan kuyudan hayvan seslerinin gelmesi üzerine çevredeki vatandaşlar kuyuyu kontrol etti. Kuyuya bir ineğin düştüğünü gören vatandaşlar durumu hayvan sahibine bildirdi. Hayvan sahibi tarafından Mancılık köyüne vinç çağrıldı. Kuyuya düşen inek, vinç operatörü Mehmet Müezzinoğlu tarafından uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı. Kurtarılan hayvan, sahibine teslim edildi.

Kuyuya düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı
Kuyuya düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı
Kuyuya düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı
Kuyuya düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu

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