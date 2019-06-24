Kuyuya düşen inek kurtarıldı
Elazığ'da 25 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Elazığ'da 25 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ-Baskil kara yolundaki Doktor Evlerinin bahçesinde bulunan 25 metrelik kuyuya inek düştü. Mahsur kalan ineğin sahibi Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda ineği bağladıkları halatla kuyudan çekerek çıkardı.
Kaynak: AA
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