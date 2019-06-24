Kuyuya düşen inek kurtarıldı

Elazığ'da 25 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ-Baskil kara yolundaki Doktor Evlerinin bahçesinde bulunan 25 metrelik kuyuya inek düştü. Mahsur kalan ineğin sahibi Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda ineği bağladıkları halatla kuyudan çekerek çıkardı.

Kaynak: AA