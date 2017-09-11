Kuyuya Düşen İnek, İtfaiye ve Vatandaşları Seferber Etti

Kuyuya düşen inek, itfaiye ve vatandaşları seferber etti



KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi'nde bir arsada kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olay, İzmit'in Alikahya Mahallesi'nde bulunan boş bir arsada meydana geldi. Arsanın yanında bulunan bir halı yıkama fabrikasındaki işçilerin kuyuya düşen ineği görmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineği düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Çevredekilerin de yardım ettiği operasyonda uzun süren çabalar sonucunda itfaiye arabasına bağlanan halatla inek kuyudan çekilerek çıkarıldı. Kuyudan yara almadan kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

Komşuları tarafından kendisine haber verilen inek sahibi Hacer Keleş, ineği otlaması için bıraktığını belirterek, "Komşularım haber verdi, ineğin kuyuya düştü diye hemen koşarak geldim. İtfaiye ekipleri Allah razı olsun kurtardılar ineğimi. Hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.