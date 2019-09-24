Kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, 19 metrelik su kuyusuna düşen bir inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, 19 metrelik su kuyusuna düşen bir inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Osmanlar Mahallesi'ndeki 19 metre derinliğindeki bir su kuyusuna ineğin düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kuyuya inerek ineği halata bağladı.
Ekipler, daha sonra iş makinesi yardımıyla yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu ineği kuyudan sağ olarak çıkardı.
Çıkartılan inek, sahibi Hasan İlgör'e teslim edildi.