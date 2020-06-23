Kuyuya düşen inek, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
23.06.2020 22:54 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:59
Muğla'nın Menteşe ilçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yekesik Mahallesi'nde üzeri naylonla örtülü 10 metre derinliğindeki su kuyusuna bir ineğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, halata bağladıkları ineği, iş makinesiyle kuyudan çıkardı.
İneğin sahibi yetkililere teşekkür etti.
Kaynak: AA