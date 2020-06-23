Kuyuya düşen inek AFAD ekiplerince kurtarıldı
Amasya'da kuyuya düşen inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
23.06.2020 17:30 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:44
Amasya'da kuyuya düşen inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ovasaray köyünde Saliha Çıtır'a ait inek, tarlada otlarken su kuyusuna düştü.
Çıtır'ın yardım talebi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, halatla bağladıkları hayvanı bir saatlik çalışma sonucu kuyudan çıkardı.
Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA