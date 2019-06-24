Kuyuya düşen inek, 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı

Elazığ'da 25 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerinin 5 saatten fazla süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Baskil yolu üzerinde bulunan Doktor evlerinin olduğu boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çiftçiye ait inek, arazide bulunan 25 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Durumu fark eden sahibi Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri halat yardımı ile kuyuya inerek kurtarma çalışması yaptı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmada halatlar ve vinç yardımı ile inek kuyudan çıkartıldı.

Kurtarılan inek, sahibine teslim edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA