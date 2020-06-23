Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
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Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde içi su dolu kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerince halatla kurtarıldı.

Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
23.06.2020 22:39 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:48

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde içi su dolu kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerince halatla kurtarıldı.

Menteşe'nin Yerkesik Mahallesi'nde Necibe Kaleli'ye ait inek, otladığı sırada arazide bulunan ve kapağı açık olan kuyuya düştü. Kaleli, kendi imkanlarıyla ineği 10 metre derinliğindeki kuyudan çıkaramayınca, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaptığı çalışmada kuyuya inerek ineğe halat bağladı. Kuyudan çıkan itfaiye, bağladığı halatı çekerek ineği kurtarıp, sahibine teslim etti. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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