Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

12.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:40

Van'ın Muradiye ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre olay, Muradiye ilçesine bağlı Kandahar Mahallesinde meydana geldi. Bir ineğin kuyuya düştüğü ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, Muradiye Belediye'ne ait iş makinesinin de yardımı ile yaklaşık yarım saatlik çalıma sonucu inek, düştüğü kuyudan çıkarıp sahibine teslim etti. - VAN

Kaynak: İHA