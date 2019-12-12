Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
Haberler » 3. Sayfa » Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı - Haberler

Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

Van'ın Muradiye ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

12.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:40
Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

'ın ilçesinde kuyuya düşen inek, ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Muradiye ilçesine bağlı Kandahar Mahallesinde meydana geldi. Bir ineğin kuyuya düştüğü ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, Muradiye Belediye'ne ait iş makinesinin de yardımı ile yaklaşık yarım saatlik çalıma sonucu inek, düştüğü kuyudan çıkarıp sahibine teslim etti. - VAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler