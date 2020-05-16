Kuyuya düşen horoz, kurtarıldı NİĞDE'de 5 metrelik su kuyusuna düşen horoz, AFAD ekipleri tarafından kurtardı.

NİĞDE'de 5 metrelik su kuyusuna düşen horoz, AFAD ekipleri tarafından kurtardı.Merkeze bağlı beton köprü mevkiinde eni 45 santimetre olan 5 metrelik su kuyusuna horoz düştü. Horozun sahibi, durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekibi, 20 dakikalık çalışmayla horozu kuyudan çıkardı. Kurtarılan horoz, sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA