Kuyuya düşen domuz yavrusunu itfaiye kurtardı
Kuyuya düşen domuz yavrusunu itfaiye kurtardıKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kullanılmayan kuyuya düşen domuz yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
20.06.2020 23:02 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:09
Kuyuya düşen domuz yavrusunu itfaiye kurtardı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kullanılmayan kuyuya düşen domuz yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Körfez Yukarı Hereke Mahallesi'nde ormanlık alanda bir evin bahçesinde kullanılmayan kuyuya düşen domuz yavrusunu görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi file kepçe ile domuz yavrusunu kuyudan çıkardı. Fileden çıkarılan domuz yavrusu ormanlık alana koşarak gözden kayboldu.
Kaynak: DHA