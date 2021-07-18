KUYUYA DÜŞEN AT, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

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ŞANLIURFA'nına Siverek ilçesinde 5 metrelik su kuyusuna düşen at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ŞANLIURFA'nına Siverek ilçesinde 5 metrelik su kuyusuna düşen at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Konurtepe Mahallesi sakinleri, kırsal bölgedeki bir su kuyusuna at düştüğünü gördü. Kendi imkanlarıyla atı çıkaramayan mahalle sakinleri itfaiyeden yardım istedi. İhbarla bölgeye giden itfaiye ekibi, bir saatlik çalışma ile kuyudaki atı beline bağladığı halatla yukarı çekerek kurtardı.

Yaşanan kurtarma çalışmaları mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı