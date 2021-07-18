KUYUYA DÜŞEN AT, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KUYUYA DÜŞEN AT, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nına Siverek ilçesinde 5 metrelik su kuyusuna düşen at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ŞANLIURFA'nına Siverek ilçesinde 5 metrelik su kuyusuna düşen at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Konurtepe Mahallesi sakinleri, kırsal bölgedeki bir su kuyusuna at düştüğünü gördü. Kendi imkanlarıyla atı çıkaramayan mahalle sakinleri itfaiyeden yardım istedi. İhbarla bölgeye giden itfaiye ekibi, bir saatlik çalışma ile kuyudaki atı beline bağladığı halatla yukarı çekerek kurtardı.

Yaşanan kurtarma çalışmaları mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KUYUYA DÜŞEN AT, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI
KUYUYA DÜŞEN AT, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI
KUYUYA DÜŞEN AT, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI
KUYUYA DÜŞEN AT, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

YAMAÇTA MANZARA İZLERKEN 30 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞÜP, YARALANDI
YAMAÇTA MANZARA İZLERKEN 30 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞÜP, YARALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Varank Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Kadir Doğulu Zeynep Bastık
Spor Metin Oktay Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KUYUYA DÜŞEN AT, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 11:20:27. #1.14#

title