: Kuyuya düşen 6 köpek yavrusu kurtarıldı

23.12.2019 17:59 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:59

Düzce'de kuyuya düşen 6 köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, annelerinden ayrılarak çukura düşüp mahsur kalan 6 köpek yavrusu için kurtarma çalışması başlattı.

Çukura düşerek çamura saplanan köpek yavruları, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede bulundukları yerden çıkarıldı.

İtfaiye Müdürlüğü hizmet binasına götürülen köpekler, yıkanarak temizlendi.

Ekiplerce beslenen hayvanların sağlık kontrolü de yapıldı.

Kaynak: AA

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