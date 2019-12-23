Kuyuya düşen 6 köpek yavrusu kurtarıldı
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Kuyuya düşen 6 köpek yavrusu kurtarıldı

Düzce'de kuyuya düşen 6 köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

23.12.2019 17:59 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:59
Kuyuya düşen 6 köpek yavrusu kurtarıldı

'de kuyuya düşen 6 köpek yavrusu ekiplerince kurtarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Müdürlüğü ekipleri, annelerinden ayrılarak çukura düşüp mahsur kalan 6 köpek yavrusu için kurtarma çalışması başlattı.

Çukura düşerek çamura saplanan köpek yavruları, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede bulundukları yerden çıkarıldı.

İtfaiye Müdürlüğü hizmet binasına götürülen köpekler, yıkanarak temizlendi.

Ekiplerce beslenen hayvanların sağlık kontrolü de yapıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kuyuya düşen 6 köpek yavrusu kurtarıldı
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