Kuyuya düşen 2 yavru köpeği, itfaiye kurtardı
ANTALYA'da yaklaşık 6 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyusuna düşen 2 yavru köpeği itfaiye kurtardı.
ANTALYA'da yaklaşık 6 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyusuna düşen 2 yavru köpeği itfaiye kurtardı.
Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi 906 Sokak'ta ormanlık alanda kullanılmayan su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenle yaklaşık 6 metre derinliğindeki kuyuya inerek, 2 yavru köpeği kurtardı. Hayvanseverler, kuyuda aç ve susuz kalan yavru köpeklere su içirip, karnını doyurduktan sonra bıraktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları