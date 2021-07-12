Kuyuya düşen 2 yavru köpeği, itfaiye kurtardı
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Kuyuya düşen 2 yavru köpeği, itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen 2 yavru köpeği, itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da yaklaşık 6 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyusuna düşen 2 yavru köpeği itfaiye kurtardı.

ANTALYA'da yaklaşık 6 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyusuna düşen 2 yavru köpeği itfaiye kurtardı.

Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi 906 Sokak'ta ormanlık alanda kullanılmayan su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenle yaklaşık 6 metre derinliğindeki kuyuya inerek, 2 yavru köpeği kurtardı. Hayvanseverler, kuyuda aç ve susuz kalan yavru köpeklere su içirip, karnını doyurduktan sonra bıraktı.


Kuyuya düşen 2 yavru köpeği, itfaiye kurtardı
Kuyuya düşen 2 yavru köpeği, itfaiye kurtardı
Kuyuya düşen 2 yavru köpeği, itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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