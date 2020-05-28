Kuyuya düşen 2 keçi kurtarıldı
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Kuyuya düşen 2 keçi kurtarıldı

Mardin'de kuyuya düşen 2 keçi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

28.05.2020 13:23 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:28

Mardin'de kuyuya düşen 2 keçi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Artuklu ilçesinin Elmalı Mahallesi'ndeki arazide bulunan 8 metrelik kuyuya, otlatılmak için bölgeye götürülen keçilerden 2'si düştü.

Mahalle sakinlerinin durumu iletmesi üzerine olay yerine giden Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kuyudan çıkardığı keçileri sahibine teslim etti.

Kuyuya düşen 2 keçi kurtarıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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