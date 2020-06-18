Kuyumcuyu yüzüne biber gazı sıkarak gasbeden zanlı tutuklandı
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Kuyumcuyu yüzüne biber gazı sıkarak gasbeden zanlı tutuklandı

Kartal'da bir kuyumcudan yüzüne biber gazı sıkarak 45 yüzük gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

18.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:06

Kartal'da bir kuyumcudan yüzüne biber gazı sıkarak 45 yüzük gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 8 Haziran'da Yukarı Mahalle Üsküdar Caddesi'ndeki M.S.'nin işlettiği kuyumcuya bir kişi geldi. Yüzünde cerrahi maske bulunan kişi, yüzük bakmak istediğini söyledi.

İş yeri sahibi M.S. tezgahın üzerine yüzük tablalarını çıkardığı anda şüpheli elindeki biber gazını M.S.'nin yüzüne sıkarak içinde 45 yüzük bulunan tablayı alıp kaçtı.

İş yeri sahibi M.S. polise verdiği ifadesinde, şüphelinin bir süre peşinden koştuğunu, yüzüne sıkılan maddenin etkisiyle kusmaya başlayarak yere düştüğünü, gözlerinin ve boğazının yanmaya başladığını anlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, 16 Haziran'da şüpheli Mahsun K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin aynı yöntemle 29 Mayıs'ta Sultanbeyli'de bir kuyumcudan 50 yüzük çaldığı belirlendi.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada yatağının içine gizlenmiş 40 yüzük ele geçirildi. Şüphelinin, Sultanbeyli'deki kuyumcudan çaldığı 50 yüzüğü de bozdurarak hesabına 18 bin 750 lira yatırdığı tespit edildi.

Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelinin kuyumcunun yüzüne biber gazı sıkarak yüzük tablasını alıp kaçtığı anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kuyumcuyu yüzüne biber gazı sıkarak gasbeden zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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