Kuyumcuyu soyup 2 kişiyi yaralayan zanlılar adliyede

27.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:05

İzmir'in Buca ilçesinde bir kuyumcuya girerek 1 kilo altın çalan ve 2 kişi yaralayan zanlılar adliyeye sevk edildi.



24 Aralık'ta Buca ilçesi Gediz Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya yüzlerinde maske ve silahlarla giren 1'i kadın 3 kişi, 1 kilo altın çalıp kuyumcu U.A. ile yandaki dükkan sahibi akrabası F.T.'yi vurarak yaralamıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce tüm emniyet birimlerinin destek verdiği başarılı bir operasyonla 4 kişi yakalanmış, çalınan altınlar da toprağa gömülü halde bulunmuştu. Gözaltına alınan R.A., B.A., H.A. ve H.A.'nin emniyetteki sorguları tamamlandı. 4 zanlı adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA