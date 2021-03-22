Kuyumcuyu soymaya çalışırken suçüstü yakalandı
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Kuyumcuyu soymaya çalışırken suçüstü yakalandı

22.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:52
Kuyumcuyu soymaya çalışırken suçüstü yakalandı

Gaziantep'te, bir kuyumcunun tavanını hırsızlık amacıyla delmeye çalışan şüpheli şahıs, hilti, kazma gibi delici ve kırıcı aletler ile suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te, bir kuyumcunun tavanını hırsızlık amacıyla delmeye çalışan şüpheli şahıs, hilti, kazma gibi delici ve kırıcı aletler ile suçüstü yakalandı. Yakalandıktan sonra polis ekiplerine sahte kimlik ibraz eden şüpheli şahsın 5 yıl 6 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Alaybey Mahallesi'nde hırsızlık amacıyla bir kuyumcunun tavanını delmeye çalışan şüpheli şahsı suçüstü yakaladı. Elinde hilti, kazma gibi delici ve kırıcı aletler ile birlikte suçüstü yakalandıktan sonra polis ekiplerine sahte kimlik ibraz eden şahsın, 5 adet dosyadan arandığı ve 5 yıl 6 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kuyumcuyu soymaya çalışırken suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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