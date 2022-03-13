Kuyumcuyu soyguncuları teknede eğlenirken yakalandı

Nurtepe Mahallesi Sokullu Caddesi'nde geçen salı günü meydana gelen olayda, bir kuyumcu, yüzü maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından yağmalandı. İki kişi dışarıda gözcülük yaparken, iş yerine otomatik silahlarla giren iki kişi, kuyumcu ve müşterisini silah zoruyla etkisiz hale getirdi. Silahların dipçiğiyle tezgah camlarını kırarak yağmalayan soyguncular, vitrindeki ziynet eşyası ve takıları da alarak geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

SOYGUNDA KULLANDIKLARI OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

TAKILARIN BİR KISMINI OTOMOBİLDE UNUTMUŞLAR

TEKNEDE EĞLENİRKEN YAKALANDILAR

SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA