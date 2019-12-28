Kuyumcuyu soyan 3 soyguncu tutuklandı
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Kuyumcuyu soyan 3 soyguncu tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde, kuyumcuyu soyup 1 kilo altını aldıktan sonra iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

28.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:45
Kuyumcuyu soyan 3 soyguncu tutuklandı

'in ilçesinde, kuyumcuyu soyup 1 kilo altını aldıktan sonra iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.


Gediz Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, ellerinde silah ve yüzlerindeki maskeyle bir kuyumcuya giren soyguncular 1 kilo altını çalmış, ardından 4 kişi polisin operasyonuyla yakalanmıştı. Çalınan altınlar ise bahçede gömülü bir şekilde bulunmuştu.


İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce tüm emniyet birimlerinin destek verdiği başarılı bir operasyonla yakalanan R.A., B.A., H.A. ve H.A.'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı.


Mahkemeye çıkartılan R.A., B.A. ve H.A. tutuklandı, aracı kullanan H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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