Kuyumcuyu dolandırdılar ama polisi kandıramadılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuyumcuyu dolandırdılar ama polisi kandıramadılar

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kuyumculara gerçeğinden ayırt edilmesi zor sahte alyans satan dolandırıcılar polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Kuyumcuyu dolandırdılar ama polisi kandıramadılar
23.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:57

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kuyumculara gerçeğinden ayırt edilmesi zor sahte alyans satan dolandırıcılar polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kuyumcu dükkanı içerisinde müşterilerin olduğu anda içeriye giren şahıs, elindeki sahte alyansı satmak istediğini söyleyerek, kadın kuyumcuya verdi. Kadın kuyumcu alyansı inceledikten sonra, alyansın parasını şahsa verdi. Parayı alan şahıs dükkandan ayrıldı. Alyans satan şahıstan şüphelenen kuyumcu daha sonra yaptığı incelemede satın aldığı alyansın sahte olduğunu fark etti. Kuyumcu, dolandırıldığını anlaması üzerine durumu Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri iş yerlerine ait güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından eşkali tespit edilen B.U başka bir kuyumcuda suçüstü yakalanırken, işbirliği yaptığı tespit edilen M.E ve R.M ise kaçarken polis tarafından yakalandı.

Şüphelilerin otomobil ve üst aramalarında poşet içinde 15 çift sahte alyans, 2 adet çeyrek altın ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edileceği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, Dalaman ve Ortaca'da da aynı yöntemler ile kuyumculara sahte alyans sattığı tespit edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı Haber
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Haber
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok Haber
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Helezonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti! O anlar kamerada
Helezonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti! O anlar kamerada
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
100 kişilik fabrikada 4 kişide korona çıktı! İşçiler fabrikanın kararına isyan edip hastaneye koştu
100 kişilik fabrikada 4 kişide korona çıktı! İşçiler fabrikanın kararına isyan edip hastaneye koştu
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Lara Alişan İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okan Buruk Ozan Tufan Fatih Terim Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Karar Ankara
Şu an buradasınız: Kuyumcuyu dolandırdılar ama polisi kandıramadılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 13:13:18. #1.15#
title