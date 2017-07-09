Kuyumcuyu dolandırdı, kaçamadan yakalandı



BATMAN - Batman'da bir kuyumcuya 4 bin TL'lik sahte saat ve altın sattıktan sonra uzaklaşmaya çalışan bir dolandırıcı, başka bir kuyumcunun uyarısı üzerine yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, merkez Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Zekeriya Gelgen'e ait bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerine gelen şahıs, yanındaki saat ve altınları satmak istedi. Kuyumcu Gelgen ise, incelemeden aldığı saat ve altınların karşılığında şahsa 4 bin TL verdi. Şahıs parayı aldıktan sonra iş yerinden ayrıldı. Bu sırada, Gelgen'in komşusu başka bir kuyumcu kendisini uyararak, aldıklarını kontrol etmesini istedi. Saati kontrol eden Gelgen, sahte olduğunu anlayınca, personelleri ile birlikte iş yerinden çıkarak, dolandırıcıyı bir araca binmeye çalıştığı sırada yakaladı. Gelgen, parasını aldığı dolandırıcıyı olay yerine çağırdığı polislere teslim etti. Gözaltına alınan dolandırıcı, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kuyumcu Zekeriya Gelgen, saatin sahte olduğunu anlamadığını belirterek, "Zanlıya parayı verdikten sonra yan komşum bana işaret etti ve altını kırmaya çalışında sahte olduğunu anladım. Zanlı uzaklaşmasın diye hemen zanlının arakasından elemanları gönderdim. Zanlı arabaya binerken kendisine bir yanlışlık olduğunu söyledik. Zanlı o sırada hemen aldığı parayı bana verdi. Ama adamı bırakmadık. Bu adam daha önce Batman ve Mardin'de de esnafı dolandırmış" dedi.