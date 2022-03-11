Kuyumcuyu boğazından bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı - Haberler

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Kuyumcuyu boğazından bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kuyumcuyu boğazından bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı Cebinden para diye çıkardığı bıçakla sarrafı boğazından yaraladı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde girdiği kuyumcu dükkanında bıçakla sarrafı boğazından yaralayan şahıs, bir bilezik çalarak kayıplara karıştı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Kuyumcuyu boğazından bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı

Cebinden para diye çıkardığı bıçakla sarrafı boğazından yaraladı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde girdiği kuyumcu dükkanında bıçakla sarrafı boğazından yaralayan şahıs, bir bilezik çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi üzerinde bir kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, bir şahıs altın alma bahanesiyle iş yerine girdi. Daha sonra cebinden para çıkaracağını söyleyen şahıs, çıkardığı bıçakla Fatih N.'yi boğazından bıçaklayarak, 1 bileziği çalıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Fatih N., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuyumcuyu boğazından bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı

Kuyumcuyu boğazından bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı

Kuyumcuyu boğazından bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı

Kuyumcuyu boğazından bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı

Kuyumcuyu boğazından bıçakladı, bileziği çalıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi, Kayseri, Kuyumcu, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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