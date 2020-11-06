Kuyumcuyu bile sahte altınla dolandırdılar

NİŞANTAŞI'nda kuyumcuya giren dolandırıcılar altınla kapladıkları gümüş bileziği, "Paraya sıkıştık 2 hafta sonra geri alacağız" yalanı ile bozdurdu.

NİŞANTAŞI'nda kuyumcuya giren dolandırıcılar altınla kapladıkları gümüş bileziği, "Paraya sıkıştık 2 hafta sonra geri alacağız" yalanı ile bozdurdu. Geri alınacağı için bilezik üzerinde yeterli inceleme yapmayan kuyumcu 2 hafta sonra dolandırıldığını anladı.

Olay 29 Eylül günü Nişantaşı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. Daha önceden hazırladıkları sahte bilezik ile birlikte kuyumcuya giren iki kişi bileziği bozdurmak istedikleri söyledi. Paraya sıkıştığı için eşinin bileziğini bozdurduğunu ifade eden dolandırıcı, 2 hafta sonra bileziği geri alacağını söyleyerek kuyumcunun gerekli kontrolleri yapmasını engelledi. Sahte altını mihenk taşına sürten ve ardından da kezzap döken kuyumcu altının gerçek olduğuna inanıp bileziğin parasını banka hesabına yolladı.

Aradan geçen 2 hafta sonunda kuyumcu bileziği geri alması için dolandırıcıya telefonla arayıp ulaşamayınca aldığı bileziği bağlı bulunduğu Bakırköy'deki merkezine gönderdi. Bileziği burada detaylı inceleyen Yalın Çolak sahte olduğunu tespit etti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen dolandırıcılık olayı polise ihbar edildi.

"NORMALDE 8-10 PARÇAYA BÖLÜP, ERİTİYORUZ"30 yıldır kuyumcu olan Yalın Çolak Nişantaşı şubesinde yaşanan olayla ilgili konuştu. Dolandırıcıların ilk önce güven vermeye yönelik davranışlar sergilediğini ifade eden Çolak, "Eşime düğünde takıldı sakın bunu bozmayın. Ben şu an sıkışığım, kredim var. Bunu 2 hafta sonra geri alacağım diyor. Böylelikle ilk başta satış danışmanımızı inandırıyor. Bizim elemanımızda kelepçeyi mihenk taşına sürtüyor. Daha sonra üzerine kezzap döküyor. Tamirci de tamam bu altın sorun yok diyor. Ondan sonra biz parasını banka yoluyla gönderiyoruz. Daha öncede bu işleri yapan profesyonel bir çete. Kelepçeyi 2 hafta bekletiyoruz. Normalde geri alacağız demese biz bunu 8-10 parçaya bölüp, eritip daha teşekküllü kontrol ederiz. Geri alacağı için bizim eleman bunu yapmıyor. 2 hafta sonra bu arkadaşı arıyoruz telefonlara çıkmıyor. Kelepçeyi bana gönder dedim. İyice kontrol ettik bir baktık altın değil. Emniyet güçlerine haber verdik. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Başka kuyumcuların canı da yanmasın" dedi.

"BUNLARA SAKIN ALDANMASINLAR"

Dolandırıcılık konusunda diğer kuyumculara da uyarılarda bulunan Yalın Çolak, "Gümüşün üzerine 10 mikron altın kaplamış. Dolandırıcı onu 500 liraya bile mal etmemiştir. Bizim 20 bin liralık zararımız var. Bunu teşekküllü bir atölyede yapıyor bunlar. Ben mühendisim diyorlar, çift geliyorlar güven verici tavırlarda bulunuyorlar. Bunlara sakın aldanmasınlar. Ben bunu emanet bırakıyorum 2 hafta sonra geri alacağım gibi şeylere inanmasınlar. Gitsinler kontrol etsinler, parçalasınlar. Ben olsaydım tabi ki almazdım, 30 senedir bu işin piriyiz. Bizim satış danışmanı da profesyonel ama o an dalgınlığına denk gelmiş" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı