Kuyumcuya sahte bilezik satan şüpheli yakalandı

KİLİS (İHA) - Kilis'te kuyumcuya sahte bilezik satan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Kuyumcular çarşısında bir kuyumcu esnafına sahte bilezik satılması olayı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, M.K., başka bir kuyumcuya sahte bilezik satmak isterken yakalandı. M.K'nin aracında yapılan aramada zulalanmış bir şekilde toplam 12 sahte bilezik ele geçirildi. İfadesi alınan M.K. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KİLİS

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