(ÖZEL)- Kuyumcuya sahte altın verdi, polislere 'Kuaföre gitmem gerekiyor' dedi

Kahramanmaraş'ta G.K.'nin (50) satmak için kuyumcuya altın diyerek verdiği küpe sahte çıktı. Küpeyi başkasından aldığını öne süren kadın, kuyumcunun ihbarıyla gelen polisler tarafından gözaltına alınmak istenirken, "Sizinle gelemem. Kuaföre gitmem gerekiyor" dedi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Divalı Mahallesi'ndeki bir kuyucuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuya giren G.K., yanında getirdiği küpeyi satmak istedi. Küpeyi inceleyen kuyumcu, altın olmadığını fark etti. Dolandırılmak istendiğinden şüphelenen kuyumcu, 'Şu an para yok. Birazdan getirecekler' diyerek kadını oyalayarak durumu polise ihbar etti.

'KUAFÖRE GİTMEM GEREKİYOR'

İhbar üzerine kuyumcuya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. G.K., polislere sahte altının kendisinin olmadığını, başka birinin verdiğini öne sürüp, "Sizinle gelemem, Kuaföre gitmem gerekiyor, beni orada bekliyorlar" dedi. Bunun üzerine polis, G.K.'ye kuyumcuya verdiği altının sahte olduğunu ve kuyumcunun da şikayetçi olduğunu hatırlattı. Kuaföre gitme isteği ile herkesi şaşırtan kadın, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA