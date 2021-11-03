Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı (2) - Haberler
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Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı (2)

HEPSİ SERBEST BIRAKILDIMuğla'nın Fethiye ilçesinde, bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken suçüstü yakalanan F.Ç., G.T. ve M.K.T., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - HEPSİ SERBEST BIRAKILDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken suçüstü yakalanan F.Ç., G.T. ve M.K.T., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cavit AKGÜN/FETHİYE (Muğla), -


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
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