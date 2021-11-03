KUYUMCUYA SAHTE ALTIN SATMAYA ÇALIŞAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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KUYUMCUYA SAHTE ALTIN SATMAYA ÇALIŞAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 kişi, suçüstü yakalandı.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 kişi, suçüstü yakalandı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla 3 kişinin Antalya'dan getirdikleri sahte altınları, kuyumculara satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı. Ekipler, sahte altınları bir kuyumcuda satmaya çalıştıkları sırada şüpheliler F.Ç., G.T. ve M.K.T.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında 3 künye, 1 zincir ve 1 sahte küpe ele geçirildi.

Şüphelilerin farklı tarihlerde aynı kuyumcuda 1 zincir ile 1 künyeyi yaklaşık 13 bin liraya bozdurdukları tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından F.Ç., G.T. ve M.K.T. adliyeye sevk edildi.

KUYUMCUYA SAHTE ALTIN SATMAYA ÇALIŞAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

KUYUMCUYA SAHTE ALTIN SATMAYA ÇALIŞAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

KUYUMCUYA SAHTE ALTIN SATMAYA ÇALIŞAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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