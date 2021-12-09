Kuyumcuya sahte altın satan dolandırıcı kadın suç üstü yakalandı - Haberler
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Kuyumcuya sahte altın satan dolandırıcı kadın suç üstü yakalandı

Kuyumcuya sahte altın satan dolandırıcı kadın suç üstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bakırköy'de bir alışveriş merkezindeki kuyumcuya sahte altın zincirini 6 bin 400 lira karşılığında satan dolandırıcı kadın bir sonraki işinde suçüstü yakalandı.

Bakırköy'de bir alışveriş merkezindeki kuyumcuya sahte altın zincirini 6 bin 400 lira karşılığında satan dolandırıcı kadın bir sonraki işinde suçüstü yakalandı.

Bakırköy'de 3 Aralık Cuma günü saat 18.00 sıralarında bir alışveriş merkezindeki kuyumcuya müşteri olarak gelen bir kadın, zincirini altın olduğu bahanesiyle 6 bin 400 lira karşılığında satarak işyerinden ayrıldı. Yapılan kontrolde altının sahte olduğunu anlayan işyeri sahibi durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu olayı S.Y. (37) isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi. Çalışmaların devamında şüpheli şahıs, 7 Aralık'ta Bakırköy'deki başka bir alışveriş merkezinde sahte altın satışı yaptığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda yakalanan şüpheli şahsın "Dolandırıcılık" suçu başta olmak üzere 18 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, adli kontrol hükümleri şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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