Kuyumcuya sahte altın satan 2 kişi yakalandı
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Kuyumcuya sahte altın satan 2 kişi yakalandı

Kuyumcuya sahte altın satan 2 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta girdikleri kuyumcuya sahte altın satan 2 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta girdikleri kuyumcuya sahte altın satan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya gelen 1'i kadın 2 kişi kuyumcu ile sohbet edip güven kazandıktan sonra 2 adet sahte yarım altını 3 bin 140 liraya satıp ayrıldı. Altının sahte olduğunu fark eden kuyumcunun ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik harekete geçti. Kuyumcuda kamera görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin gittiği yerlerin adım adım izlerini süren ekipler şüphelileri alışveriş merkezinde kıskıvrak yakalandı.

İl dışından geldikleri tespit edilen Erdal H. (36) ve Deniz D. (36) isimli şahısların benzer bir çok kaydı olduğu, gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde sahte altını Gaziantep'te tanımadıkları bir kuyumcudan aldıklarını söyledi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kuyumcuya sahte altın satan 2 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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