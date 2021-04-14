Kuyumcuya müşteri gibi gelen şüpheli 3 bilezik çalıp kaçtı

Konya'nın Ereğli ilçesinde müşteri gibi geldiği kuyumcudan bilezik alacağını söyleyen hırsızlık şüphelisi, 3 adet altın bileziği alarak kayıplara karıştı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde müşteri gibi geldiği kuyumcudan bilezik alacağını söyleyen hırsızlık şüphelisi, 3 adet altın bileziği alarak kayıplara karıştı.

Olay, Ereğli ilçesi Rasim Erel Caddesi üzerinde bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor giyimli kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, kuyumcuya girerek altın bilezik alacağını söyleyerek altınlara bakmak istedi. Altınlara bakar gibi yapan şüpheli, iş yeri sahibinin de bir anlık dalgınlığından faydalanarak tezgahta bulunan 3 tane bileziği alarak kaçtı. Şüpheli şahıs, bileziklerle ortadan kaybolurken, durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı