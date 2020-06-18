Kuyumcuya biber gazı sıkarak yüzükleri çalan şahıs yakalandı Kuyumcuya biber gazı sıkarak yüzükleri çalan şahıs yakalandı Geçtiğimiz ay Sultanbeyli'de kuyumcudan bir yüzük tablasını çalarak kaçan ve Kartal'da da girdiği kuyumcuda iş yeri sahibine biber gazı sıkarak yüzük tablasını alarak yüzükleri çalan şahıs, polis operasyonu ile yakalandı.

Kuyumcuya biber gazı sıkarak yüzükleri çalan şahıs yakalandı

İSTANBUL - Geçtiğimiz ay Sultanbeyli'de kuyumcudan bir yüzük tablasını çalarak kaçan ve Kartal'da da girdiği kuyumcuda iş yeri sahibine biber gazı sıkarak yüzük tablasını alarak yüzükleri çalan şahıs, polis operasyonu ile yakalandı.

Geçtiğimiz ay Sultanbeyli'de girdiği kuyumcuda yüzük deneme bahanesiyle 50 adet yüzük bulunan tablayı alarak kaçan ve Kartal'da da girdiği kuyumcuda yüzük takma bahanesiyle kuyumcuya biber gazını sıkarak 45 adet yüzük bulunan tablayı alarak kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Şahsın eşkalini çevredeki güvenlik kameralarında da takip eden ekipler şüpheliyi tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 16 Haziran 2020 tarihinde şüpheli Mahsun K.'nın evine düzenlediği operasyon ile gözaltına aldı. Ekipler Mahsun K.'nın evinde yaptığı aramada yatağının içine saklamış 40 det yüzük buldu. Ayrıca şahsın Sultanbeyli'de gerçekleştirdiği hırsızlıktan çaldığı 50 altını parça parça bozdurarak hesabına 18 bin sekiz yüz yetmiş beş Türk lirasının yatırıldığını tespit etti. Öte yandan yine şüphelinin Sultanbeyli'de kuyumcudan çalınan yüzükleri Eminönü'nde bir kuyumcuya satarak 3 bin dokuz yüz Türk lirasını bozdurulduğunu belirledi.

Kaynak: İHA